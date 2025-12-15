У Покровсько-Мирноградській агломерації українська армія отримала підкріплення – ЗСУ

Ситуація у Покровсько-Мирноградській агломерації. Фото: карта DeepState

Тривають активні дії українських підрозділів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, російська армія має значні втрати й вже задіяла весь свій оперативний резерв – повітрянодесантну дивізію, до якої входять три полки.



«Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону як по флангах, так і напряму. Однак Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що у ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у місті Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко