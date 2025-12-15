Українські війська блокують просування російської армії у центрі Покровська – ЗСУ

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Сили оборони України контролюють північну частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, у центрі міста українські бійці блокують просування ЗС РФ.



«У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Логістика залишається ускладненою. Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що у Покровсько-Мирноградській агломерації українська армія отримала підкріплення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко