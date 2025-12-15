Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: у містах пролунали вибухи

Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 15 грудня дрони атакували окуповані Донецьк та Макіївку. Про це повідомили у місцевих проросійських пабліках.



Там стверджують, що працює російська ППО. У містах пролунали вибухи.



У Київському районі Донецька нібито після атаки БПЛА загорілася будівля, в якій раніше розміщувався магазин Comfy.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційні «мери» Донецька та Макіївки Олексій Кулемзін та Владислав Ключаров поки коментували атаку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко