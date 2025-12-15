ЗСУ знищили колону техніки російської армії під Покровськом

Знищена колона російської техніки під Покровськом. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 155-ї механізованої бригади ЗСУ уразили російську колону мототехніки та квадроциклів поблизу селища Шевченко Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Це селище знаходиться близько п'яти кілометрів на південь від міста Покровськ.



«Група росіян рухалася польовою дорогою, коли по ворожих цілях почали працювати дрони українських військових. Спроби деяких загарбників сховатись у тунелі стали для них фатальними», – заявили в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко