У центрі Куп’янська в оточенні опинилися понад 30 військових РФ

У центральній частині Куп’янська в оточенні опинилися понад 30 російських військовослужбовців. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ», посилаючись на власні джерела у структурах ЗС РФ.
За інформацією агентів спротиву, дані надійшли зі штабу 68-ї мотострілецької дивізії. Повідомляється, що в районі центральної міської лікарні Куп’янська в повному блокуванні перебувають військові 121-го та 122-го мотострілецьких полків. Можливості залишити будівлю вони не мають.
Крім того, за даними «АТЕШ», ще кілька груп російських військових забарикадувалися в підвальних приміщеннях житлових будинків неподалік лікарні. Ці підрозділи також позбавлені шляхів відходу та фактично ізольовані.
У русі зазначають, що значна частина Куп’янська вже перебуває під контролем Сил оборони України, а масове оточення стало несподіванкою для окупаційних військ. Активні бойові дії, за їхніми словами, нині тривають переважно на околицях міста.
«Мотивація наших агентів — збереження життів як українських, так і російських військовослужбовців шляхом зриву наступальних можливостей путінської армії», — зазначили у спротиві.
Куп'янськ, ситуація наступна... pic.twitter.com/uOhaw1bZF7— Жерсть (@ValetPrive57549) December 14, 2025
Раніше повідомлялося про загострення внутрішньої кризи в Генштабі ЗС РФ після провалу ключових наступальних планів на Куп’янському напрямку. Також нагадаємо, що у п’ятницю, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янський напрямок.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
