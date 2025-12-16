Морпіхи знищують дронами штурмовиків РФ під Мирноградом

Скидання боєприпасу на окупанта під Мирноградом.

На Мирноградському напрямку підрозділи безпілотних систем третього батальйону 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного продовжують результативно знищувати російських окупантів. Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.



На опублікованих кадрах зафіксовано злагоджену дію операторів БПЛА, які ліквідовують штурмові групи противника на підходах до оборонних рубежів Сил оборони України. Ураження здійснюється шляхом точних скидів боєприпасів безпосередньо по російських військових.







У ВМС наголошують, що застосування безпілотників дозволяє стримувати наступальні дії ворога та завдавати йому суттєвих втрат ще до зближення з українськими позиціями.



Раніше повідомлялося, що на Покровсько-Мирноградському напрямку українські підрозділи отримали додаткове підкріплення.

Зібрали загарбники залізний кулак. Та вирішили спробувати пробитись на Покровському напрямку.

Але обіс...провалилися.

Добивали загарбників усім світом



503 Окремий батальйон морської піхоти pic.twitter.com/LD8exWhgOV — Військово-Морські Силі ЗС України (@UA_NAVY) December 15, 2025



За даними Генерального штабу, минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 1150 російських окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»