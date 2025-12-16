DeepState: армія РФ просувається в Гуляйполі та Степногірську

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши нові просування армії РФ одразу на двох напрямках — у Донецькій та Запорізькій областях. На Донеччині противник просунувся в районах Шахове та Предтечине.

У Запорізькій області зміни відмічені у межах Гуляйполя та Степногірська.

Скріншот DeepState

Аналітики проєкту підтвердили оновлення оперативної ситуації, вказавши на локальні зрушення лінії зіткнення.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся в Гуляйполі, Предтечині, Шаховому та в Степногірську», — повідомили в DeepState.



Воєнблогер Петренко уточнює, що в Гуляйполі противник посилює тиск на східні та північні околиці міста. За його даними, армія РФ діє малими штурмовими групами, намагаючись просочуватися вглиб оборони та поступово формувати тактичне оточення.

Нагадаємо, українські війська блокують просування російської армії у центрі Покровська.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»