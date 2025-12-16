ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»

Затримання підлітка у Маріуполі. Кадр із відео

Російські силовики повідомили про затримання в окупованому Маріуполі 16-річного підлітка у справі підпалів об'єктів мобільного зв'язку. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на російські ЗМІ.



За версією ФСБ, йдеться про кілька підпалів базових станцій стільникових операторів на території міста. У відомстві заявляють, що підлітка підозрюють у «вчиненні терористичного акту».

Силовики стверджують, що неповнолітній нібито шукав підробітку та вступив у контакт із невідомим співрозмовником у месенджері Telegram. Слідство наполягає, що діями підлітка керував «куратор з українських спецслужб».

У ФСБ також заявили, що за підпал однієї з вишок зв'язку підлітку пообіцяли винагороду у розмірі 20 тисяч рублів, проте, за їхніми словами, він отримав лише 17 тисяч. Інших доказів цих тверджень російська сторона публічно не надала.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»