Окупанти ввечері скинули авіабомби по Краматорську, багато пошкоджень

Увечері 15 грудня російські військові завдали авіаційних ударів по Краматорську. Внаслідок атак немає загиблих та постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, зафіксовано два влучення ФАБ-250 із керованими модулями по об'єктах житлової інфраструктури.



«Перше влучення сталося у житлову п'ятиповерхівку – авіабомба влучила в дах будинку. Рятувальники та поліцейські оперативно обстежили будівлю, допомогли мешканцям вибратися із заблокованих квартир. На щастя, загиблих немає», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок вибуху також пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, транспортні засоби, об'єкти торгівлі та інженерні комунікації.



Друге влучення зафіксовано у приватному секторі. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки — фасади, дахи, вікна, а також прилеглі комунікації.



Крім того, пізніше стався ще один обстріл (тип боєприпасу встановлюється), під удар потрапив освітній заклад, а також у навколишніх будинках вибиті вікна.



Раніше ми писали, що за 15 грудня російські обстріли призвели до поранень 12 мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»