Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті

У ніч на 16 грудня під обстріл потрапив Київський район Донецька. За даними окупаційної влади, атака була здійснена українським безпілотником-камікадзе. Удар припав на Київський проспект: у кількох багатоповерхових будинках вибиті вікна, уламки скла розлетілися всередині приміщень.

Внаслідок цього постраждала мирна мешканка 1943 року народження. Жінка отримала поранення та була доставлена для надання медичної допомоги. Летальних наслідків, як уточнюється, не зафіксовано.



Атака сталася вчора близько 21.50. Зафіксовано пряме влучання дрона типу «Чаклун-В», оснащеного двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомив «голова» Донецька Олексій Кулемзін.



Крім того, у Куйбишевському районі міста зафіксовано пошкодження приватних будинків — вони виникли внаслідок наступних атак безпілотників.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»