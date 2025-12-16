Армія РФ масовано атакувала населені пункти Донеччини, є пошкодження

Окупаційні війська РФ минулої доби, 15 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:

Покровський район. У Новофедорівці Криворізької громади пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, ще одну — в Маяках Святогірської громади. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, у Мирному — сільгоспбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки і авто. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 8 будинків, в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці поранено 2 людиниинків, в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці поранено 2 людей.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що за 15 грудня російські обстріли призвели до поранень 12 мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»