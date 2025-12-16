СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія

Слідчі Служби безпеки України отримали нові беззаперечні докази у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.



У ході розслідування встановлено, що підозрюваний особисто виконав замовлення російських спецслужб на ліквідацію парламентаря. Для скоєння злочину кілер використовував пістолет Макарова з глушником.

Саме цю зброю правоохоронці розшукали у рамках розслідування резонансного вбивства.

Пістолет знаходився у спеціально обладнаній схованці, яку зловмисник облаштував вже після скоєння злочину.

За результатами балістичних та криміналістичних експертиз підтверджено: смертельний постріл у політика був здійснений саме з цієї зброї. Крім того, на пістолеті виявлено сліди ДНК кілера.

Також слідство отримало відеозапис, на якому зафіксовано, як виконавець обладнує схованку зі зброєю в лісистій місцевості і «звітує» про це своєму куратору з РФ. За попередніми даними, виявлений пістолет планувалося використовувати і для інших замовних вбивств на території України.

Відомство нагадує, що після вбивства Парубія кілер спробував втекти за кордон, проте його затримали співробітники СБУ спільно з Нацполіцією у Хмельницькій області. Звідти він мав намір нелегально потрапити до сусідньої країни.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що підозрюваний у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»