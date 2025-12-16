FPV-дрон ЗСУ влетів у вантажівку з солдатами РФ під Куп’янськом

На Куп’янському напрямку Сили оборони України завдали точкового удару по вантажівці з російськими військовослужбовцями за допомогою FPV-дрона, оснащеного тепловізором. Відео бойової роботи оприлюднила 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.



На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник точно заходить у кузов транспортного засобу, в якому перебувала група окупантів.



За інформацією підрозділу, шість російських військових, що знаходилися у вантажівці, були ліквідовані. Доля ще двох окупантів, які перебували поруч з автомобілем, наразі уточнюється.







Крім цього, за останній час підрозділ також знищив вантажівку ГАЗ-66, автомобіль УАЗ («Буханка»), три мотоцикли, два ударні БПЛА типу «Молнія», а також ліквідував ще двох російських військових. Ще шість окупантів отримали поранення.



Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали близько 1150 осіб.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в центрі Куп'янська в оточенні опинилися понад 30 військових РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»