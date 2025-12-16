У Донецькій області на підконтрольній території немає світла

Станом на ранок повністю знеструмлено споживачів Донецької області внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, проте ремонти на прифронтових територіях утруднені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово», — йдеться у повідомленні.



На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів.



Раніше ми писали, що 15 грудня без електропостачання залишилося місто Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»