На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України ситуація з оплатою праці педагогів продовжує стрімко погіршуватися. Освітян фактично залишають без стабільних виплат, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на власні джерела.



За даними ЦНС, на тлі заяв міністра освіти РФ Сергія Кравцова про «об’єктивні труднощі» та закликів «ще трохи почекати», проблеми у сфері освіти на ТОТ набули хронічного характеру.



Окупаційні адміністрації декларують «вирівнювання зарплат» і інтеграцію навчальних закладів у російську освітню систему, однак на практиці вчителі стикаються з регулярними затримками виплат, урізанням надбавок та непрозорою системою нарахувань.



Джерела зазначають, що навіть у сусідніх школах рівень оплати праці може суттєво відрізнятися, а реальні доходи швидко знецінюються через інфляцію та зростання цін на базові товари. Водночас значна частина виплат фактично прив’язана до лояльності — участі в пропагандистських заходах, упровадженні російських навчальних програм і тиску на учнів та їхніх батьків.



Відмова від таких вимог або пасивний спротив часто призводять до позбавлення премій, адміністративного тиску та створення умов, за яких педагоги змушені звільнятися.



Аналітики ЦНС наголошують, що така ситуація не є випадковою. Вона є наслідком системного недофінансування соціальної сфери, дефіциту бюджетних ресурсів і другорядного ставлення окупаційної влади до освіти. Публічні заяви про «складну спадщину» та майбутні реформи, за їхніми словами, лише прикривають відсутність реальної політики підтримки освітян.



У підсумку на ТОТ формується критичний кадровий вакуум у сфері освіти: досвідчені вчителі звільняються зі школи, а ті, хто залишається, працюють у режимі виживання. У ЦНС попереджають, що окупаційна влада свідомо використовує освіту як інструмент контролю та пропаганди, жертвуючи базовими соціальними гарантіями.



За відсутності системних рішень ситуація із зарплатами вчителів і надалі погіршуватиметься, а освіта на тимчасово окупованих територіях остаточно перетворюватиметься з суспільного блага на механізм тиску та виживання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»