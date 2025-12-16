ССО ЗСУ знищили РСЗВ «Ураган» та живу силу РФ на Донеччині

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали результативного удару по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та особовому складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.



За офіційною інформацією, у ніч на 16 грудня підрозділи ССО провели серію точкових ударів із застосуванням ударних безпілотників FP-2. У населеному пункті Благодатне було уражено місце зберігання РСЗВ «Ураган», а також локацію розміщення екіпажів цих систем.



Крім того, в районі Покровська Сили спеціальних операцій уразили місце скупчення особового складу противника, що призвело до втрат серед російських військових.



У командуванні наголосили, що ССО й надалі застосовують асиметричні методи ведення бойових дій, спрямовані на підрив наступального потенціалу армії РФ та дезорганізацію її бойових спроможностей.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»