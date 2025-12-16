Армія РФ за добу декілька разів вдарила по Слов'янській громаді

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти 15 грудня кілька разів обстріляли Слов'янську громаду на Донеччині. Росіяни використовували БПЛА та авіаційну бомбу. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Потрапляння до промзони, лісосмуги селище Мирне та околиці Слов'янська», — зазначив він.



За словами Ляха, пошкоджено приватні будинки, готелі та автомобілі.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»