Польща відмовляється від спецдопомоги для українців після майже чотирьох років війни

Польський уряд розпочав поетапне згортання спеціального режиму допомоги громадянам України, який діє з початку повномасштабної війни. Про це заявив Павло Шефернакер, голова кабінету президента Кароля Навроцького, наголосивши, що «тиск вето спрацював» і влада не має наміру далі продовжувати особливі умови на безстроковій основі.



Як повідомляє польське видання Interia, у переліку законодавчих робіт уряду вже зареєстровано проєкт закону про припинення дії рішень, запроваджених спецзаконом від 12 березня 2022 року. Документ підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі та передбачає, що з 4 березня 2026 року громадяни України розглядатимуться на загальних підставах — нарівні з іншими іноземцями, які проживають у країні.



Спеціальний закон було прийнято у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії та дозволяв прискорено реєструвати українських біженців, а також надавати їм доступ до соціальної підтримки, освіти та медичних послуг.

Проте майже через чотири роки, як зазначають у МВС Польщі, ситуація суттєво змінилася: більшість українців працевлаштувалися, діти відвідують школи, а державні та муніципальні структури повернулися до стандартних механізмів роботи з іноземцями.

Продовження особливого режиму, на думку влади, може створювати нерівні умови щодо інших мігрантів. Проєкт закону передбачає відміну норм, які формували окрему систему виключно для українців, поетапне припинення раніше наданих пільг, а також запровадження перехідних положень, щоб зміни відбувалися поступово і без різких наслідків.



Реформа торкнеться соціальних виплат, роботи Фонду допомоги, статусу студентів, питань легальності перебування та освіти. Українці збережуть право на екстрену медичну допомогу, однак доступ до більшості соціальних допомог буде можливий лише за наявності офіційної роботи та сплати обов'язкових внесків.

При цьому польська влада наголошує, що правовий захист, пов'язаний із легальністю перебування громадян України, буде гарантований як мінімум до 4 березня 2027 року.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»