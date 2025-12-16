Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ атакувала Запоріжжя: зросла кількість постраждалих
16 грудня 2025, 13:07

РФ атакувала Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС

Станом на 12.00 16 грудня в результаті російського обстрілу в Запоріжжі збільшилося до чотирьох. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Травмовано 4 особи: 58-річний чоловік — у тяжкому стані, 28-річний чоловік — середньої тяжкості, жінки віком 76 та 69 років отримали допомогу на місці. Число постраждалих уточнюється. Пожежники врятували 5 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям», — йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі зафіксовано наслідки чергової ворожої атаки безпілотником. Внаслідок удару по місту постраждали мирні жителі та виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Запоріжжя
ДСНС
Війна
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
08:53
Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку
13:18
У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир
15:49
ГУР в анексованому Криму знищило літак Ан-26 та дві РЛС
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
08:46
Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
22:51
Війська Росії атакували Костянтинівку та Дружківку: загинула одна людина, ще чотири – поранені
21:56
Українська армія вдарила по колоні ЗРК С-400 у Бєлгородській області: знищені ракети та пускові установки
21:27
Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
19:58
Дружківка повністю залишилася без води
19:40
Прем’єр-міністерка обіцяє скорочення графіків відключень світла в Україні. Що відомо
18:45
Українська армія просунулася у Запорізькій області – ISW
18:04
У Путіна відкинули пропозицію «різдвяного перемир'я»
17:30
Зі Святогірської громади оголосили примусову евакуацію дітей
17:29
У ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у Покровську
17:11
Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та вже дев'яту IRIS-T
17:07
Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16:47
Правоохоронці затримали у Дружківці голову «пресцентру» з окупаційного «центру зайнятості ДНР»
16:20
БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16:00
Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:33
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
14:01
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
Удар по колоні російської бронетехніки на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
17 грудня, 08:46
Дим після атаки на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
16 грудня, 20:55
Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16 грудня, 17:07
Російський дрон навмисно атакує багатоповерховий житловий будинок. БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16 грудня, 16:20
Знищення техніки РФ під Торецьком. Кадр із відео Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
16 грудня, 16:00
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
16 грудня, 14:01
