РФ атакувала Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

Станом на 12.00 16 грудня в результаті російського обстрілу в Запоріжжі збільшилося до чотирьох. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Травмовано 4 особи: 58-річний чоловік — у тяжкому стані, 28-річний чоловік — середньої тяжкості, жінки віком 76 та 69 років отримали допомогу на місці. Число постраждалих уточнюється. Пожежники врятували 5 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям», — йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі зафіксовано наслідки чергової ворожої атаки безпілотником. Внаслідок удару по місту постраждали мирні жителі та виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях