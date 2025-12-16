РФ атакувала Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС

Станом на 12.00 16 грудня в результаті російського обстрілу в Запоріжжі збільшилося до чотирьох. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Травмовано 4 особи: 58-річний чоловік — у тяжкому стані, 28-річний чоловік — середньої тяжкості, жінки віком 76 та 69 років отримали допомогу на місці. Число постраждалих уточнюється. Пожежники врятували 5 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям», — йдеться у повідомленні.



Аварійно-рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що у Запоріжжі зафіксовано наслідки чергової ворожої атаки безпілотником. Внаслідок удару по місту постраждали мирні жителі та виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»