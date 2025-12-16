У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли

Фото: 128 ОГШБр

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області внаслідок бойових дій загинула мирна мешканка 1952 року народження. Про це повідомив офіційний Telegram-канал так званого «губернатора» регіону Євгена Балицького, призначеного окупаційною владою РФ.



За його словами, жінка перебувала у дворі власного будинку в момент обстрілу й отримала смертельні поранення.



На тлі цього Запорізький напрямок залишається напруженою ділянкою фронту. Минулої доби тут зафіксовано 16 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами.



Основна активність противника припала на Гуляйпільський напрямок — українські підрозділи відбили 13 атак у районах Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.



Експерти відзначають, що Пологи продовжують відігравати ключову роль у військовій логістиці РФ. Місто використовується як пункт накопичення і постачання техніки, яка доставляється залізницею.



Відстань від Пологів до лінії фронту становить трохи більш як 10 кілометрів, що робить населений пункт стратегічно важливим для окупаційних сил.

Раніше повідомлялося, що російська армія завершила будівництво залізничного маршруту з Ростова-на-Дону до Маріуполя, який далі використовується для перекидання техніки в південній частині Донецької та Запорізької областей.



Ще влітку авіація ЗСУ завдала удару по пункту управління російських військ на північний захід від окупованих Пологів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»