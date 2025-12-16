«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську

Закривається останнє відділення Нової пошти у Святогірську. Фото: прес-служба

У Святогірську Донецької області припиняє роботу останнє відділення «Нової пошти». Лише у листопаді жителі С направили та отримали понад 3 400 посилок. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Це було можливе завдяки працівникам вантажного відділення Nº2: керівниці Людмилі, оператору Поліні, приймальнику Євгену та двом водіям Сергіям. Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів перебування там стало критично небезпечним. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах та підрозділах компанії», — йдеться у повідомленні.





На Донеччині працюють 37 відділень, до кінця 2025 року заплановано відкрити ще 2. Також триває встановлення поштаматів.



Раніше ми писали, що Святогірську Донецької області припиняє роботу відділення «Укрпошти». Компанія повідомила, що 7 листопада 2025 року відділення працюватиме останній день і звернулася до пенсіонерів із проханням встигнути отримати свої пенсії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»