У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ

Український боксер Олександр Усік. Фото з відкритих джерел

Окупаційна влада Криму розширила перелік так званих «націоналізованих» активів, включивши до нього майно 84 фізичних та юридичних осіб, яких звинувачують у «співпраці з Києвом», веденні бізнесу на півострові та «ворожому ставленні до Росії».



До цього списку потрапило й майно українського боксера Олександра Усика. Його звинуватили у «підтримці нацистської ідеології» та використанні доходів, отриманих у Криму, для допомоги Україні.



«Глава кримського парламенту» Володимир Константинов заявив, що Усик «систематично засуджував СВО», займався збором коштів для ЗСУ та спрямовував зароблені на півострові гроші «на підтримку українських нацистів».



Олександр Усик народився у Сімферополі і в Криму розпочинав свою боксерську кар'єру. Перша публічна згадка про наявність у спортсмена майна на півострові в контексті «націоналізації» датується 15 грудня 2025 року — тоді окупаційна влада вперше включила його до відповідних списків.

Нагадаємо, росіяни заборонили рух автомобільного транспорту з українськими номерами по окупованих територіях.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»