Правоохоронці затримали у Дружківці голову «пресцентру» з окупаційного «центру зайнятості ДНР»

Правоохоронці затримали голову «пресцентру» з окупаційного «центру зайнятості ДНР» у Дружківці Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Як встановило розслідування, зловмисницею виявилася 54-річна донеччанка, яка під час окупації міста почала працювати на окупантів. На початку повномасштабної війни окупанти призначили її на керівну «посаду» у лавах загарбницької адміністрації Росії.



«Очоливши так званий «медійний сектор центру зайнятості ДНР», жінка готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх кураторів із Росії. Вона також формувала матеріали для окупаційних ЗМІ у Донецьку та організовувала у місті проведення масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму. Також вона регулярно виступала у прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала жителів регіону вступати до псевдоустанов Росії», — йдеться у повідомленні.



Затриману звинувачують у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що 10 років ув'язнення загрожує колишньому «міністрові» окупаційного «уряду ЛНР». Жінка ще у 2014 році підтримала РФ і почала працювати на окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»