Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС

15 грудня російські війська авіабомбами та дронами атакували місто Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені вісім будинків. На місцях влучань виникли пожежі. Зокрема, загорілися складська будівля, автоцистерна та сміття. Рятувальники загасили вогонь на площі 520 квадратних метрів.



Внаслідок ударів поранення отримали три людини.

Нагадаємо, що 15 грудня російська авіація скинула авіабомби на Краматорськ Донецької області, внаслідок чого у місті багато пошкоджень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко