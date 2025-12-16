Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16 грудня 2025, 17:07

Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС

15 грудня російські війська авіабомбами та дронами атакували місто Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Пошкоджені вісім будинків. На місцях влучань виникли пожежі. Зокрема, загорілися складська будівля, автоцистерна та сміття. Рятувальники загасили вогонь на площі 520 квадратних метрів.

Внаслідок ударів поранення отримали три людини.

Нагадаємо, що 15 грудня російська авіація скинула авіабомби на Краматорськ Донецької області, внаслідок чого у місті багато пошкоджень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Дружківка
Організації
ДСНС ЗС РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Пожежі Авіабомби
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
08:53
Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку
13:18
У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир
15:49
ГУР в анексованому Криму знищило літак Ан-26 та дві РЛС
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
усі новини
08:46
Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
22:51
Війська Росії атакували Костянтинівку та Дружківку: загинула одна людина, ще чотири – поранені
21:56
Українська армія вдарила по колоні ЗРК С-400 у Бєлгородській області: знищені ракети та пускові установки
21:27
Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
19:58
Дружківка повністю залишилася без води
19:40
Прем’єр-міністерка обіцяє скорочення графіків відключень світла в Україні. Що відомо
18:45
Українська армія просунулася у Запорізькій області – ISW
18:04
У Путіна відкинули пропозицію «різдвяного перемир'я»
17:30
Зі Святогірської громади оголосили примусову евакуацію дітей
17:29
У ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у Покровську
17:11
Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та вже дев'яту IRIS-T
17:07
Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16:47
Правоохоронці затримали у Дружківці голову «пресцентру» з окупаційного «центру зайнятості ДНР»
16:20
БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16:00
Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:33
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
14:01
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
усі новини
ВІДЕО
Удар по колоні російської бронетехніки на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
17 грудня, 08:46
Дим після атаки на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
16 грудня, 20:55
Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16 грудня, 17:07
Російський дрон навмисно атакує багатоповерховий житловий будинок. БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16 грудня, 16:20
Знищення техніки РФ під Торецьком. Кадр із відео Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
16 грудня, 16:00
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
16 грудня, 14:01
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір