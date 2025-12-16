Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та вже дев'яту IRIS-T

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна вже отримала від Німеччини дві обіцяні у серпні системи ППО Patriot, а також дев'яту систему IRIS-T. Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».



«З часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема, шляхом поставок двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом поставки дев'ятої системи IRIS-T», — зазначив він.



За словами глави оборонного відомства, у 2026 році Німеччина передасть «значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder із наших запасів для посилення протиповітряної оборони України».



Крім фінансування одного повного пакету за механізмом PURL на суму 500 млн, ми надали додаткові 200 млн для закупівлі вкрай необхідного озброєння та боєприпасів зі складів США через механізм НАТО PURL. Я особливо вдячний Норвегії, Нідерландам та Польщі за швидку та прагматичну координацію фінансування цих додаткових пакетів PURL», — додав міністр.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»