У ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у Покровську

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Війська Росії найбільшу активність проявляють на західних околицях міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Силами підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупанти намагаються прорватися у напрямку села Гришине на північний захід від Покровська. Для цього ЗС РФ мають намір рухатися одразу кількома напрямками.



«Сили оборони України протидіють цим спробам, перерізаючи ймовірні маршрути просування противника та уражаючи його наявними силами та засобами, зокрема артилерією та FPV-дронами», – заявили в корпусі.

Нагадаємо, що українські війська блокують просування російської армії у центрі Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко