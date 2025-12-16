Зі Святогірської громади оголосили примусову евакуацію дітей

Регіональна комісія ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками з дев'яти населених пунктів Святогірської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Святогірської міської військової адміністрації.



«Згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області від 11.12.2025 року розпочинається обов'язкова евакуація примусовим чином дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що дітей примусово евакуювали зі Святогірська та сіл Богородичне, Тетянівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Маяки, Сидорове, Пришиб.



Раніше ми писали, що екіпаж «Білий янгол» за осінні місяці евакуював з Краматорського району понад 700 мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»