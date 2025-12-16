Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Путіна відкинули пропозицію «різдвяного перемир'я»
16 грудня 2025, 18:04

Прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: «ТАСС» Прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: «ТАСС»

Позиція Росії у мирних переговорах «добре відома». Про це у коментарі російським ЗМІ заявив прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про запропоноване «різдвяне перемир'я».

За його словами, російська позиція нібито «послідовна та зрозуміла американцям».

«І загалом вона зрозуміла й українцям – ми в цьому переконані. Якщо є в українців і починає домінувати бажання підмінити вигідну угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, ми навряд чи готові в цьому брати участь. Тому ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни», – сказав Пєсков.

15 грудня у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським запропонував ідею «різдвяного перемир'я». Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що підтримує цю ідею.

Нагадаємо, що, за даними американського видання Politico, під час переговорів у Берліні Україна не прийняла план США щодо створення «вільної економічної зони» на підконтрольній Києву частині Донбасу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

