Українська армія просунулася у Запорізькій області – ISW

Ситуація поблизу Степногірська. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Запорізькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися на південь від селища Степногірськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала три рази.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у місті Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко