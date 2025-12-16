Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим

Дим після атаки на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео

16 грудня безпілотники атакували окупований Донецьк. Про це повідомили у місцевих проросійських пабліках.



Там стверджують, що у місті працювала російська ППО. У Донецьку пролунали вибухи.



Судячи з опублікованих відео, після атаки над містом почав підійматися чорний дим.



У Телеграм-каналі Exilenova+ заявили, що дрон FP-2 «знайшов свою ціль».



Окупаційний «мер» Донецька Олексій Кулемзін підтвердив атаку та вибухи у місті.



Після 20:00, як заявляють у місцевих проросійських пабліках, захоплену Донеччину знову атакують БПЛА.

Нагадаємо, що 15 грудня безпілотники також атакували окуповані Донецьк та Макіївку, у містах пролунали вибухи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко