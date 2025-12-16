Українська армія вдарила по колоні ЗРК С-400 у Бєлгородській області: знищені ракети та пускові установки

ЗРК С-400. Фото: російські ЗМІ

14 грудня близько 16:30 дрони вдарили по колоні російського зенітно-ракетного комплексу С-400, який здійснював марш в районі села Раївка Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Колону атакували шість ударних БПЛА.



Внаслідок удару знищена пускова установка 5П85СМ2-01, ще одна – пошкоджена. Також знищені чотири зенітні керовані ракети 48Н6ДМ. Серед особового складу ЗС РФ втрат немає.

Нагадаємо, що 14 грудня українські дрони вдарили по складах з «шахедами» та боєприпасами російських військ в окупованому Донецьку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко