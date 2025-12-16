Війська Росії атакували Костянтинівку та Дружківку: загинула одна людина, ще чотири – поранені

16 грудня о 12:00 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, поранення отримав 39-річний містянин.



«Вже о 15:00 ворог завдав повторного удару по місту. За місцем проживання поранений чоловік 46 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення», – сказала Мєдвєдєва.



Речниця облпрокуратури зазначила, що також окупанти FPV-дроном атакували місто Дружківка, внаслідок чого загинув цивільний.



«Крім того, армія держави-агресора атакувала два цивільні автомобілі у місті. Мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення отримали два місцевих жителі 45 та 46 років», – додала вона.

Нагадаємо, що 15 грудня армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці, внаслідок чого виникли пожежі та поранені три людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко