Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку

Удар по колоні російської бронетехніки на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські війська здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Під прикриттям туману окупанти спробували атакувати позиції 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ, застосувавши до 10 одиниць бронетехніки та кілька десятків піхотинців.



«Однак рух противника був заздалегідь виявлений. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом із суміжними підрозділами штурм вдалося відбити», – розповіли у ДШВ.



Всього в ході бою знищені два танки, дві БМП, одна МТЛБ та два квадроцикли. Уражені також бойова броньована машина та автомобіль. Ліквідовані 49 загарбників, ще п'ять – поранені.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у місті Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко