«Азов» відбив наступ російських військ під Добропіллям: знищена штурмова група окупантів

Російський штурм під Добропіллям. Фото: кадр із відео

Сили оборони України відбили наступ російської армії на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу «Азов» НГУ.



Скориставшись туманом і поганою видимістю, ЗС РФ намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності 1-го корпусу.



«Багато квадроциклів, піхоти та спроб заїхати якнайдалі. Загалом під час штурму росіяни задіяли 16 квадроциклів. І жоден не досяг цілі. Ще на під'їзді до позицій Сил оборони штурмова група окупантів була розбита. Вдала спільна робота підрозділів безпілотних систем, артилерії та завчасне мінування зробили цю «прогулянку» останнім «яскравим спогадом» для її учасників», – зазначили в «Азові».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко