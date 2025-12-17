Українські війська просунулися у Мирнограді та під Покровськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, свідчать про те, що українські війська просунулися у східній частині міста Мирноград.



Також геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що Сили оборони України просунулися на північ від селища Удачне.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 82 російські штурми, у тому числі в районах Мирнограда та Удачного.

Нагадаємо, що українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко