Сили ППО збили 37 із 69 БПЛА

ППО збила 37 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 17 грудня запустила по Україні 69 дронів. Протиповітряна оборона збила 37 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 17 грудня (з 18:00 16 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрове — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 40 з них — «шахеди», — йдеться у повідомлення.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 37 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 29 ударних БПЛА на 12 локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»