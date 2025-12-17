«Шахеди» вночі атакували Краматорськ: у місті пошкоджені понад два десятки будинків

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

16 грудня з 22:22 до 22:43 російські війська трьома БПЛА «Шахед» вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Удари прийшлися по приватному сектору та медичному закладу.



Пошкоджені 25 приватних будинків та медичний заклад. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що ввечері 16 грудня російські війська з РСЗВ вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені склади та будівлі підприємств.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко