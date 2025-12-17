У Сочі затримали батька й доньку, які нібито хотіли воювати за Україну

У російському Сочі ФСБ заявила про затримання батька та доньки, яких силовики підозрюють у намірі взяти участь у бойових діях на боці України. Про це повідомляє видання ASTRA.



За версією ФСБ, затримані нібито збирали інформацію про Збройні сили РФ і планували виїхати для участі у війні проти України. Коли саме відбулося затримання, у відомстві не уточнюють.



Також стверджується, що операцію проводили спільно зі «Службою державної безпеки Абхазії». Інших подробиць силовики не розкривають



Щодо затриманих відкрито кримінальні провадження за статтею про «участь у діяльності терористичної організації».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»