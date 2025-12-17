Російські війська безпілотником атакували рятувальників, які їхали на пожежу у Дружківці: є поранені

Поранені внаслідок російської атаки рятувальники у Дружківці. Фото: ДСНС

Ввечері 16 грудня російські окупанти FPV-дроном атакували рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок влучання в автоцистерну поранення отримали чотири бійці ДСНС. Постраждалих евакуювали до лікарні. Пошкоджений пожежний автомобіль.



«Ворог цілеспрямовано завдає ударів по підрозділах ДСНС, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права», – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що 16 грудня війська Росії атакували міста Костянтинівка та Дружківка на Донеччині, внаслідок чого загинула одна людина, ще чотири – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко