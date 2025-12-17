Росіяни дронами пошкодили цивільну інфраструктуру на Одещині

Росіяни атакували Одеську область. Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти 17 грудня двічі обстріляли ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.



«Внаслідок двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що жертв та постраждалих немає.



Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.



Раніше ми писали, що 16 грудня з 22:22 до 22:43 російські війська трьома БПЛА «Шахед» вдарили по місту Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»