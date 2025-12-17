Атака на рятувальників у Дружківці: у ДСНС розповіли про стан поранених

Поранені внаслідок атаки рятувальники у місті Дружківка перебувають у стані середньої важкості. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.
За її словами, двох бійців ДСНС госпіталізували до лікарні.
«Двоє – перебувають на амбулаторному лікуванні. У постраждалих діагностували осколкові поранення кінцівок та контузії. У двох рятувальників діагностували переломи», – розповіла Бахал.
Нагадаємо, що 16 грудня російські війська безпілотником атакували рятувальників, які їхали на пожежу у Дружківці.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко