Атака на рятувальників у Дружківці: у ДСНС розповіли про стан поранених

Поранені внаслідок російського удару рятувальники у Дружківці. Фото: ДСНС

Поранені внаслідок атаки рятувальники у місті Дружківка перебувають у стані середньої важкості. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, двох бійців ДСНС госпіталізували до лікарні.



«Двоє – перебувають на амбулаторному лікуванні. У постраждалих діагностували осколкові поранення кінцівок та контузії. У двох рятувальників діагностували переломи», – розповіла Бахал.

Нагадаємо, що 16 грудня російські війська безпілотником атакували рятувальників, які їхали на пожежу у Дружківці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко