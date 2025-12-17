ЗСУ вдарили по НПЗ у Краснодарському краї РФ, відомо про пожежу

Українські військовослужбовці в ніч проти 17 грудня вразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янський» у місті Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У районі підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.



Як зазначається, Слов'янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту та конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.



Крім того, під удар потрапила нафтобаза «Миколаївська» у Ростовській області Росії. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».



Також 14 грудня дрони вдарили по буровій установці імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, внаслідок чого зупинено всі 14 свердловин (загальний обсяг видобутку яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).



Раніше ми писали, що Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах противника в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»