Війська РФ за добу атакували населені пункти Донеччини

Російська армія минулої доби, 16 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула і четверо отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«За 16 грудня поліція зафіксувала 1 661 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебувало 5 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що зруйновано 14 цивільних об'єктів.
Росіяни атакували Дружківку FPV-дронами — одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджено 5 цивільних автомобілів.
По Костянтинівці армія РФ била дронами та артилерією – поранено двох людей.
Дронами вдарили по Краматорську, пошкоджено 2 будинки, медустанову.
У Слов'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано підприємство.
Миколаївкою окупанти вдарили безпілотником «Герань-2», пошкодили нежитлове приміщення.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
