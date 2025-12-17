Війська РФ за добу атакували населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія минулої доби, 16 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула і четверо отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«За 16 грудня поліція зафіксувала 1 661 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебувало 5 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що зруйновано 14 цивільних об'єктів.



Росіяни атакували Дружківку FPV-дронами — одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджено 5 цивільних автомобілів.





По Костянтинівці армія РФ била дронами та артилерією – поранено двох людей.



Дронами вдарили по Краматорську, пошкоджено 2 будинки, медустанову.



У Слов'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано підприємство.



Миколаївкою окупанти вдарили безпілотником «Герань-2», пошкодили нежитлове приміщення.



Раніше ми писали, що за 16 грудня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у місті Дружківці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»