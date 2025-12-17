Дрони «Небесної Кари» ліквідували двох снайперів РФ

Удар по снайперу ЗС РФ.

Батальйон Безпілотних Систем «Небесна Кара» 54 ОМБр опублікував відео ліквідації двох снайперів російських військ.



«Двоє ворожих снайперів вирішили влаштувати засідку. Але забули — у нас очі всюди», — зазначають у батальйоні.



За повідомленням, пілот дронів оперативно відреагував на дані розвідки. В результаті один снайпер був нейтралізований одразу, другий спробував втекти, але також був ліквідований неподалік від позиції.







За даними Генштабу ЗСУ, загалом за останню добу втрати російських загарбників склали 1730 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»