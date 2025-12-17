Українські військовослужбовці евакуювали останніх жителів з селища поблизу Часового Яру

Евакуйовано мешканців селища Стінки. Фото: 24 ОМБр

У селищі Стінки Донецької області залишалися троє мирних мешканців. Українські військовослужбовці евакуювали пенсіонерів до тилу, вони отримали притулок та допомогу. Про це повідомили у пресслужбі 24 ОМБр імені короля Данила.



«Старе подружжя, Олександр і Галина, намагалися перечекати війну вдома. Коли росіяни зруйнували їхню хату, перебралися жити у підвал. Згодом до подружжя приєднався сусід Сергій. Його будинок також знищили окупанти. Чоловік отримав поранення — уламок FPV влучив у ногу. Усім трьом жителям понад 70 років», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у чоловіків діагностовано цукровий діабет, вони вже закінчили медикаменти. Військовослужбовці вивезли із селища на бронетехніці.





У відомстві закликали мешканців прифронтових районів погоджуватися на евакуацію.



Раніше ми писали, що регіональна комісія ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками із дев'яти населених пунктів Святогірської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»