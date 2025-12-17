У Дар'ївці дрон РФ вбив 57-річного чоловіка — розпочато розслідування

Близько 13:20 17 грудня 2025 року у селі Дар’ївка Херсонського району російський дрон атакував цивільного чоловіка, внаслідок чого він загинув. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.



«Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — підкреслив Прокудін.



За даними Херсонської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Слідство встановило, що російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць Дар’ївки. Жертвою став 57-річний чоловік, який їхав на мопеді дорогою.





Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»