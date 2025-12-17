У метро Берліна створили підземний клас на підтримку українських дітей

На станції метро Александерплац у Берліні на кілька днів організували тимчасовий клас на підтримку українських дітей. Про це повідомляє німецьке видання BILD.
Через російські авіаудари в Україні школярі часто змушені навчатися у метро. Новий клас у Берліні відвідали діти з району Нойкельн.
Мета акції — привернути увагу до складної ситуації українських дітей, повідомило Дитяче агентство ООН (ЮНІСЕФ). На відкриття завітала міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован.
«Ця акція наочно демонструє, в яких умовах змушені навчатися діти в Україні», — наголосила сенатор Берліна з питань освіти Катаріна Гюнтер-Вюнш. «Берлін твердо стоїть на боці України — це проявляється у співчутті, відповідальності та конкретних діях».
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у прифронтових районах України збудують 221 підземну школу. Про такі плани на початку листопада заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
