Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
17 грудня 2025, 16:50

Окупанти використовують залізницю на Донеччині для транзиту зброї. Фото: Вікіпедія Окупанти використовують залізницю на Донеччині для транзиту зброї. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти транспортують боєприпаси під виглядом постачання вугілля маршрутом Маріуполь-Волноваха. Цими діями вони наражають на небезпеку місцеве населення. Про це повідомляє Волноваха.City.

Окупаційна влада повідомляє про збільшення вантажопотоку через порт Маріуполя. При цьому керівник Центру Вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що загарбники використовують залізницю для транзиту зброї. Зокрема, було зафіксовано відправлення ешелону з порту у напрямку Волновахи, де серед вугілля було приховано боєприпаси.

«Наші джерела стверджують, що мінімум два вагони завантажували ящиками з військовим маркуванням. Як від снарядів», — уточнив він.

Таким чином, росіяни це роблять спеціально, щоб ускладнити роботу українським військовим та замаскувати постачання фронту.

Крім того, у разі поразки або аварії (що часто зустрічаються на зношених шляхах) «вугілля» може здетонувати. Радіус поразки у разі значно перевищує межі залізничної смуги.

Наразі окуповане місто Волноваха є головним розподільчим хабом окупантів. Через залізницю і відбувається постачання снарядів для армії РФ.

Існує ще три станції, через які відбувалося перевезення боєприпасів.

Станція Анадоль — «Буферна зона». У Анадолі окупанти влаштовують відстій військових ешелонів перед відправленням на фронт. Тут зафіксовано повне відновлення шляхів транзиту техніки з боку Донецька.

Станція Карань — «Східні ворота». Аналітики підтверджують відновлення мосту через річку Кальміус та гілки у бік села Гранітне. Це дає росіянам прямий вихід на схід до російського кордону, минаючи Донецьк. Фактично, через Карань росіяни скоротили шлях доставки снарядів на 200–300 км.

Станція Кальчик — «Ресурсна база». Окупанти активно використовують кар'єри біля Карані та Кальчика для вивезення щебеню. Цей матеріал критично необхідний для будівництва нової залізниці у бік Криму (Таврія-2).

У вересні партизанський рух «АТЕШ» заявив про диверсію на залізниці поблизу Волновахи. Тоді партизани повідомили про пошкодження об'єкта, що тимчасово порушило графік постачання боєприпасів та техніки ворога у Запорізькому та Херсонському напрямках.

Раніше ми писали, що на території Росії спалахнули масштабні підпали логістичних об'єктів: рух опору «Свобода Росії» знищив десятки локомотивів , задіяних у військових перевезеннях.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

