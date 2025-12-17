33 працівниці McDonald’s в Україні добровільно вступили до лав ЗСУ

McDonald's на «Лук'янівській» відновив роботу після обстрілу. Фото: Forbes.ua

Тридцять три працівниці McDonald’s Україна добровільно приєдналися до лав Збройних сил України. Про це повідомив президент Американської торгової палати в Україні Енді Хандер на своїй сторінці в соціальній мережі X.



За його словами, символом стійкості бізнесу під час війни став ресторан McDonald’s біля станції метро «Лук’янівська» у Києві, який за час повномасштабного вторгнення шість разів зазнавав ударів російських військ, але продовжує працювати.



«Я зараз у McDonald’s біля станції метро "Лук’янівська". Цей ресторан шість разів зазнавав атак, але він відкритий, обслуговує людей, створює робочі місця й рухається вперед», — зазначив Хандер.

Інтер’єр McDonald’s на «Лук’янівській» у Києві

З початку року McDonald’s Україна обслужила понад 100 мільйонів клієнтів. Водночас 33 працівниці компанії нині проходять службу в лавах ЗСУ.



Хандер наголосив, що українці продовжують демонструвати виняткову стійкість, відмовляючись припиняти жити, працювати та будувати майбутнє навіть в умовах війни.



«Київ стоїть. Україна стоїть. А компанії, які залишаються, інвестують і підтримують своїх людей, стоять разом з Україною. Ось так виглядає мужність у повсякденному житті», — додав він.

Станом на початок 2025 року понад 70 000 жінок служать у Збройних Силах України (ЗСУ), з них понад 48 000 є безпосередньо військовослужбовицями (а не працівниками), і понад 5 500 з них перебувають на передовій.

Нагадаємо, 13 лютого 2025 року ресторан McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» відновив роботу після обстрілу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»