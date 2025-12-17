Найуспішніші операції Сил оборони у 2025 році

Удари по підводному човну в Новоросійську та легендарна операція «Павутина» стали одними з найрезультативніших морських епізодів для Сил оборони України у 2025 році.



Ці атаки — логічне продовження стратегії, розпочатої у перші місяці повномасштабної війни: від зриву морського десанту в Одеси та знищення крейсера «Москва» до звільнення острова Зміїний та витіснення російського флоту із західної частини Чорного моря. Крок за кроком Україна позбавляла противника відчуття безпеки на морі.



Кульмінацією стала спецоперація СБУ у порту Новоросійська 15 грудня. Український підводний дрон уразив дизель-електричний підводний човен класу «Варшавянка» — носій крилатих ракет «Калібр». Це перший в історії підтверджений удар підводного безпілотника по бойовій субмарині регулярного флоту.



Апарат зумів пройти захисні загородження та вдарив у кормову частину — критично важливу для керування. Підводний човен не затонув, проте фактично знерухомлений. Будь-яке буксирування загрожує затопленням, а повноцінний ремонт в умовах півдня Росії чи окупованого Криму практично неможливий.



Атака сталася вдень, за наявності екіпажу та систем охорони, що діють, але дрон так і не був виявлений. Кремль ушкодження заперечує, публікуючи «заспокійливі» відео та навмисно не показуючи місця удару. При цьому в день атаки з Новоросійська терміново вивели другий підводний човен того ж класу.



Значення операції виходить далеко за межі вартості цілі. Це скорочення кількості носіїв «Калібрів», удар по підводному компоненту флоту та чіткий сигнал: навіть глибоко захищені бази більше не гарантують безпеки.



Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»